СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 67.57
eur 73.11
Тема дняКонфликт из-за перекрытого проезда во дворе
Все новости
Все новости

Турист на снегоходе погиб из-за схода лавины в Хакасии — тело откапывали спасатели

Трагедия случилась в отдаленном горном районе республики

1 584

Поиски мужчины осложнялись ветром и метелью

Поделиться

Житель Красноярска погиб, катаясь на снегоходе в Хакасии. О трагедии рассказали в управлении МЧС по республике.

Всё случилось 14 января рядом с поселком Беренжак Ширинского района. Это удаленная местность в Хакасии, населенный пункт окружают горы и лес. Трое красноярцев приехали туда, чтобы покататься на снегоходах. Мужчины катались на диких склонах, и одного из них завалила сошедшая с горы масса снега.

Снегоходчики не смогли найти и откопать своего приятеля. В горах, где всё произошло, не было связи. Поэтому им пришлось идти до места, где ловился сигнал. Только вечером мужчины сообщили о трагедии спасателям и позвали на помощь.

Одиннадцать спасателей приехали на место утром 15 января. Им помогали 15 добровольцев на своих снегоходах. Спасателям мешали работать сильный ветер и метель. Спустя пару часов тело 43-летнего мужчины достали из-под снега.

Красноярцы не зарегистрировали свою группу в МЧС. Спасатели рассказали, что у них не было с собой лавинных датчиков и щупов, поэтому они не смогли быстро найти, где завалило человека.

Туристов предупреждают, что риск попасть под лавину в горах есть осенью, зимой и весной. На склонах нужно быть очень осторожными и брать с собой приборы.

В начале января на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области снегом завалило туристов, которые отправились в поход. Обошлось без пострадавших — туристы сами выбрались из снежного плена.

КрасноярскХакасияЛавинаТрагедия на снегоходеШиринский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter