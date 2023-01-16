Турист на снегоходе погиб из-за схода лавины в Хакасии — тело откапывали спасатели

Житель Красноярска погиб, катаясь на снегоходе в Хакасии. О трагедии рассказали в управлении МЧС по республике.
Всё случилось 14 января рядом с поселком Беренжак Ширинского района. Это удаленная местность в Хакасии, населенный пункт окружают горы и лес. Трое красноярцев приехали туда, чтобы покататься на снегоходах. Мужчины катались на диких склонах, и одного из них завалила сошедшая с горы масса снега.
Снегоходчики не смогли найти и откопать своего приятеля. В горах, где всё произошло, не было связи. Поэтому им пришлось идти до места, где ловился сигнал. Только вечером мужчины сообщили о трагедии спасателям и позвали на помощь.
Одиннадцать спасателей приехали на место утром
Красноярцы не зарегистрировали свою группу в МЧС. Спасатели рассказали, что у них не было с собой лавинных датчиков и щупов, поэтому они не смогли быстро найти, где завалило человека.
Туристов предупреждают, что риск попасть под лавину в горах есть осенью, зимой и весной. На склонах нужно быть очень осторожными и брать с собой приборы.
В начале января на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области снегом завалило туристов, которые отправились в поход. Обошлось без пострадавших — туристы сами выбрались из снежного плена.