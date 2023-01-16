Турист на снегоходе погиб из-за схода лавины в Хакасии — тело откапывали спасатели

Житель Красноярска погиб, катаясь на снегоходе в Хакасии. О трагедии рассказали в управлении МЧС по республике.



Всё случилось 14 января рядом с поселком Беренжак Ширинского района. Это удаленная местность в Хакасии, населенный пункт окружают горы и лес. Трое красноярцев приехали туда, чтобы покататься на снегоходах. Мужчины катались на диких склонах, и одного из них завалила сошедшая с горы масса снега.

