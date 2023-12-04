Сильный боковой ветер перевернул автобус с пассажирами на трассе в Красноярском крае

По информации краевого главка МВД, междугородний автобус «Хайгер», который ехал из Шарыпова в Красноярск, съехал в кювет и опрокинулся на правую сторону. В этот момент в салоне находились 15 человек и 57-летний водитель — никто из них не пострадал, поэтому все отказались от медицинской помощи. Судя по кадрам, предоставленным полицией, автобус лежит прямо у обочины, но никак не мешает движению. Движение может быть затруднено из-за плохой видимости — на трассах пурга.