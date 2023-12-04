Сильный боковой ветер перевернул автобус с пассажирами на трассе в Красноярском крае

На трассе в Красноярском крае из-за сильного бокового ветра перевернулся автобус с пассажирами. Всё произошло днем 4 декабря в Шарыповском муниципальном округе, а именно на втором километре трассы Шарыпово — Назарово, рассказывают наши коллеги из NGS24.
По информации краевого главка МВД, междугородний автобус «Хайгер», который ехал из Шарыпова в Красноярск, съехал в кювет и опрокинулся на правую сторону. В этот момент в салоне находились 15 человек и
Водителей просят соблюдать скорость и дистанцию, а при выезде в открытую местность быть предельно внимательными и осторожными.
Сейчас в Красноярском крае бушует сильный северо-западный ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду и более. В аэропорту Красноярска несколько рейсов задерживаются на вылет, некоторые и вовсе отменили.
Также сегодня утром самолет рейса Новосибирск — Якутск не смог приземлиться в пункте назначения в Якутске, его перенаправили в аэропорт Сокол в Магадане. Со слов одной из пассажирок, это произошло из-за непогоды.