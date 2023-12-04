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Сильный боковой ветер перевернул автобус с пассажирами на трассе в Красноярском крае

В салоне были 15 пассажиров и водитель

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Люди ехали из Шарыпова в Красноярск, когда перевернулись

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На трассе в Красноярском крае из-за сильного бокового ветра перевернулся автобус с пассажирами. Всё произошло днем 4 декабря в Шарыповском муниципальном округе, а именно на втором километре трассы Шарыпово — Назарово, рассказывают наши коллеги из NGS24.

По информации краевого главка МВД, междугородний автобус «Хайгер», который ехал из Шарыпова в Красноярск, съехал в кювет и опрокинулся на правую сторону. В этот момент в салоне находились 15 человек и 57-летний водитель — никто из них не пострадал, поэтому все отказались от медицинской помощи. Судя по кадрам, предоставленным полицией, автобус лежит прямо у обочины, но никак не мешает движению. Движение может быть затруднено из-за плохой видимости — на трассах пурга.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД 24 / T.me

Водителей просят соблюдать скорость и дистанцию, а при выезде в открытую местность быть предельно внимательными и осторожными.

Сейчас в Красноярском крае бушует сильный северо-западный ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду и более. В аэропорту Красноярска несколько рейсов задерживаются на вылет, некоторые и вовсе отменили.

Также сегодня утром самолет рейса Новосибирск — Якутск не смог приземлиться в пункте назначения в Якутске, его перенаправили в аэропорт Сокол в Магадане. Со слов одной из пассажирок, это произошло из-за непогоды.

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