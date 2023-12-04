Самолет из Новосибирска не смог сесть в Якутске из-за непогоды и приземлился в Магадане

— Экипаж долго кружил, но не смог приземлиться в пункте назначения. Нам объяснили, что это из-за непогоды в Якутске произошло. Сейчас мы находимся в Соколе. Нам сказали, что отправят нас в Якутск новым рейсом. Пилотам нужно отдохнуть. Пока нас не разместили, ждем в Соколе этого уже два часа, — рассказала пассажирка из Новосибирска Ольга.

