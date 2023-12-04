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Самолет из Новосибирска не смог сесть в Якутске из-за непогоды и приземлился в Магадане

Пассажиры авиакомпании S7 утверждают, что их попросили подождать рейса до завтра

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По словам пассажирки, это одно из помещений аэропорта «Сокол» в Магадане

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Самолет рейса Новосибирск — Якутск утром 4 декабря не смог приземлиться в пункте назначения в Якутске, его перенаправили в аэропорт Сокол в Магадане. Со слов одной из пассажирок, это произошло из-за непогоды.

— Экипаж долго кружил, но не смог приземлиться в пункте назначения. Нам объяснили, что это из-за непогоды в Якутске произошло. Сейчас мы находимся в Соколе. Нам сказали, что отправят нас в Якутск новым рейсом. Пилотам нужно отдохнуть. Пока нас не разместили, ждем в Соколе этого уже два часа, — рассказала пассажирка из Новосибирска Ольга.

В Соколе журналисту НГС подтвердили, что самолет из Новосибирска рейса 52–61 авиакомпании S7 Airlines приземлился два часа назад.

— За подробностями инцидента обращайтесь к перевозчику, — сказал оператор аэропорта «Сокол».

НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines. На момент публикации ответа не поступило.

«Вести Саха» со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщают, что в Якутске на утро 4 декабря наблюдается туман, а температура воздуха составляет -48 °С. Метеорологическая видимость — менее 500 м.

— Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий. Задержано прибытие рейса С75261 авиакомпании S7 из Новосибирска, рейс перенаправлен в Магадан, — пишут «Вести Саха». На сайте аэропорта информация об этом не размещалась.

Накануне в Новосибирске на 38 часов задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии.

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