Самолет из Новосибирска не смог сесть в Якутске из-за непогоды и приземлился в Магадане

Самолет рейса Новосибирск — Якутск утром 4 декабря не смог приземлиться в пункте назначения в Якутске, его перенаправили в аэропорт Сокол в Магадане. Со слов одной из пассажирок, это произошло из-за непогоды.
— Экипаж долго кружил, но не смог приземлиться в пункте назначения. Нам объяснили, что это из-за непогоды в Якутске произошло. Сейчас мы находимся в Соколе. Нам сказали, что отправят нас в Якутск новым рейсом. Пилотам нужно отдохнуть. Пока нас не разместили, ждем в Соколе этого уже два часа, — рассказала пассажирка из Новосибирска Ольга.
В Соколе журналисту НГС подтвердили, что самолет из Новосибирска рейса 52–61 авиакомпании S7 Airlines приземлился два часа назад.
— За подробностями инцидента обращайтесь к перевозчику, — сказал оператор аэропорта «Сокол».
НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines. На момент публикации ответа не поступило.
«Вести Саха» со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщают, что в Якутске на утро
— Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий. Задержано прибытие рейса С75261 авиакомпании S7 из Новосибирска, рейс перенаправлен в Магадан, — пишут «Вести Саха». На сайте аэропорта информация об этом не размещалась.
Накануне в Новосибирске на 38 часов задержали вылет самолета в аэропорт Талакан Якутии.