В Шереметьево экстренно посадили самолет, летевший из Новосибирска, — у него отказала навигационная система

Транспортный самолет Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, у воздушного судна отказала навигационная система.
— Борт сел штатно. Пострадавших нет, — передает издание.
По словам источника, Ил-76 совершил посадку в 17:45 по Москве.
Ил-76 — тяжелый транспортный самолет. Предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 тонн.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Пхукета в Красноярск. Как сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет перенаправили в Новосибирск из-за сложных погодных условий.