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В Шереметьево экстренно посадили самолет, летевший из Новосибирска, — у него отказала навигационная система

Во время инцидента никто не пострадал

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К месту планируемой посадки были направлены дежурные спецподразделения аэропорта

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Транспортный самолет Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, у воздушного судна отказала навигационная система.

Ил-76 совершил посадку в 17:45 по Москве

Ил-76 совершил посадку в 17:45 по Москве

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— Борт сел штатно. Пострадавших нет, — передает издание.

По словам источника, Ил-76 совершил посадку в 17:45 по Москве.

Ил-76 — тяжелый транспортный самолет. Предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 тонн.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Пхукета в Красноярск. Как сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет перенаправили в Новосибирск из-за сложных погодных условий.

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СамолетЭкстренная посадкаШереметьево
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