«Летают деревья и "Газели"»: туристка из эпицентра «шторма века» показала, как смывает юг России. Видео

С вечера 26 ноября на юге России бушует непогода: ураганный ветер крушит всё на своем пути, города заливает, а море из-за шторма выходит из берегов. Уже известно о нескольких пострадавших, 50 поездов задерживаются, полмиллиона человека остались без света.
Влада Красоткина из Ярославля оказалась в эпицентре «шторма века» на черноморском побережье. Сейчас девушка живет на берегу Черного моря в Адлере.
— Я такого в жизни никогда не видела. Обычный дождик здесь — это самый страшный ливень в Ярославле. Я вот сейчас читаю новости о том, что у вас снег, дороги замело. У нас летают деревья и «Газели»! Я, к сожалению, или, к счастью, оказалась в эпицентре событий, когда всё это началось. Вчера весь день была хорошая погода, +23 градуса. Казалось, что ничего не предвещало беды, хотя на самом деле предвещало. 42 уведомления от МЧС, которые они отправили мне накануне, и всю неделю отправляли. Я почему-то решила, что всё обойдется. Поехала гулять в горы, вернулась в Адлер, это было около шести часов вечера, поужинала, выхожу из кафе и словно оказалась в другом городе. Вокруг всё летает, — рассказала в беседе с 76.RU Влада.
По словам Влады, туристов и местных жителей не напугал сильный ветер, многие продолжали гулять в городе, пока штормовой ветер ломал деревья и сносил шаткие конструкции.
— Я подумала, что, может быть, всё в порядке и это рядовая ситуация для города. Все гуляют, все спокойны. Ветер дует, листья несутся, деревья обламываются. Но все прогуливаются. Я решила сходить на берег, посмотреть на штормовое море. Это было ошибкой. Когда я пришла, я поняла, почему МЧС отправляло предупреждение. Я подошла к морю и не смогла от него уйти. Меня вытолкнули спасатели, потому что я не могла идти против потоков ветра. Всех с пляжей выгнали, пляжи закрыли. Спасателей тоже сносило, — добавила девушка.
По информации Оперштаба, за одну ночь ветер в Краснодарском крае повалил более 250 деревьев, есть пострадавшие. Волны на Черном море поднимаются ввысь.
— Сегодня высокие волны, а вчера был адски сильный ветер. Это было очень страшно. Я проходила мимо торгового ряда, там отломились железные жалюзи, которыми закрывают лавки. Это было очень страшно, я никогда такого не видела, чтобы ветер срывал металлические ограждения. Это было как в фильмах ужаса. Волна за волной. Я очень переживала за бездомных собак, потому что их сносило. У меня телефон из рук выдувало, — добавила ярославна Влада.
Во дворе девушки разбросало садовую мебель и горшки с цветами.
— В школах сейчас свободное посещение. Если кто-то не хочет идти сегодня в школу, за пропуск ничего не будет. Слышу по своим соседям, что многие остались дома, — добавила девушка.
Сильнее всего, по словам туристки, досталось учебному центру «Сириус» в одноименном поселке под Сочи. Также затопило популярный курортный микрорайон Лазаревское. В Адлере на второй день непогоды стало чуть спокойнее.
— Многие улицы затопило, передвигаться реально сложно, у меня есть резиновые сапоги, я в них хожу на улицу в магазин. Я очень пожалела, что вчера вышла на улицу. Это было очень опасно для жизни. У нас рельсы размыло. Подмыло землю у железнодорожных путей, они и пошли. Деревья на машины падают. Основной поток воды пришелся на ночь, дождь не переставал лить. Сейчас все более-менее успокаивается, — рассказала Влада.
Сравнивая погоду в Ярославле и Адлере, девушка обратила внимание, что в приморском городе дожди и ветра намного сильнее.
— Меня никогда не пугала погода так сильно, как здесь. Я всегда спокойно относилась к ливням и грозе, здесь я занавесила все двери и окна. Я опасалась, что мне их выбьет. Было страшно, — заключила девушка.
Наши коллеги ведут онлайн-репортаж, где собирают всю информацию о «шторме века», который нагрянул в Россию. По словам метеоролога Романа Вильфанда, циклон продолжит двигаться на север и вскоре доберется до Москвы и соседних регионов.