«Летают деревья и "Газели"»: туристка из эпицентра «шторма века» показала, как смывает юг России. Видео

— Я такого в жизни никогда не видела. Обычный дождик здесь — это самый страшный ливень в Ярославле. Я вот сейчас читаю новости о том, что у вас снег, дороги замело. У нас летают деревья и «Газели»! Я, к сожалению, или, к счастью, оказалась в эпицентре событий, когда всё это началось. Вчера весь день была хорошая погода, +23 градуса. Казалось, что ничего не предвещало беды, хотя на самом деле предвещало. 42 уведомления от МЧС, которые они отправили мне накануне, и всю неделю отправляли. Я почему-то решила, что всё обойдется. Поехала гулять в горы, вернулась в Адлер, это было около шести часов вечера, поужинала, выхожу из кафе и словно оказалась в другом городе. Вокруг всё летает, — рассказала в беседе с 76.RU Влада.