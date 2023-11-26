Беспилотники массово атаковали Россию, есть пострадавшие

Ночью с 25 на 26 ноября над Москвой и соседними регионами сбили 20 беспилотников. Утром в штабе Минобороны сообщили об 11 БПЛА над Брянской, Тульской и Калужской областями, после появилась информация о еще девяти сбитых дронах. Один из них врезался в жилой дом в Туле.
— Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир, — сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.
Telegram-канал Shot утверждает, что пострадавших больше — еще две женщины получили порезы и царапины из-за разбитых окон, однако обошлось без госпитализации.
Как сообщает издание «Тульские новости», эвакуированным жителям поврежденного дома было предложено какое-то время пожить в гостиницах, но они отказались и решили вернуться в квартиры.
В других регионах, которые были атакованы беспилотниками, о пострадавших или ущербе не сообщается. Портал MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой собирает всю актуальную информацию с места событий.