Беспилотники массово атаковали Россию, есть пострадавшие

Ночью с 25 на 26 ноября над Москвой и соседними регионами сбили 20 беспилотников. Утром в штабе Минобороны сообщили об 11 БПЛА над Брянской, Тульской и Калужской областями, после появилась информация о еще девяти сбитых дронах. Один из них врезался в жилой дом в Туле.

