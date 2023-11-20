Водитель потерял контроль из-за ветра: в полиции назвали причину смертельного ДТП под Искитимом

Причиной смертельного ДТП в Искитимском районе, которое произошло 19 ноября, мог стать сильный ветер. В результате аварии погибли два человека.
Об этом рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В Искитимском районе водитель машины «Газель» при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, — объяснил начальник МВД на оперативном совещании в правительстве региона 20 ноября.
В результате «Газель» столкнулась со встречным автомобилем. Погибли два человека, 12 получили травмы, из них двоих госпитализировали.
Авария произошла на трассе Чуйский тракт между Евсино и Линево. Все, что известно о ДТП, НГС собрал в онлайн-трансляции.