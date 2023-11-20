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ДТП с микроавтобусом под Искитимом

Водитель потерял контроль из-за ветра: в полиции назвали причину смертельного ДТП под Искитимом

В результате аварии погибли двое

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Автомобили столкнулись на трассе в Искитимской области

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Причиной смертельного ДТП в Искитимском районе, которое произошло 19 ноября, мог стать сильный ветер. В результате аварии погибли два человека.

Об этом рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В Искитимском районе водитель машины «Газель» при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, — объяснил начальник МВД на оперативном совещании в правительстве региона 20 ноября.

В результате «Газель» столкнулась со встречным автомобилем. Погибли два человека, 12 получили травмы, из них двоих госпитализировали.

Авария произошла на трассе Чуйский тракт между Евсино и Линево. Все, что известно о ДТП, НГС собрал в онлайн-трансляции.

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