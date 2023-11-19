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ДТП с микроавтобусом под Искитимом

Люди лежат на дороге: на трассе под Новосибирском столкнулись «Газель», фура и УАЗ — видео с места аварии

Информация о пострадавших уточняется

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Авария произошла между станциями Евсино и Линево

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Под Новосибирском вечером 19 ноября между станциями Евсино и Линево столкнулись «Газель», фура и УАЗ. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

— На трассе «Р-256», между станцией Евсино и Линёво, произошло страшное ДТП. На кадрах видно, что в аварии пострадали пассажирская «Газель», фура и буханка, на дороге можно увидеть лежащих людей, — говорится в посте.

В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС пояснили, что уточняют информацию и прокомментируют происшествие позже.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП на Димитровском мосту. На участке дороги столкнулись два автомобиля.

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ДТПАварииНовосибирская область
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