Люди лежат на дороге: на трассе под Новосибирском столкнулись «Газель», фура и УАЗ — видео с места аварии

Под Новосибирском вечером 19 ноября между станциями Евсино и Линево столкнулись «Газель», фура и УАЗ. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».
— На трассе «Р-256», между станцией Евсино и Линёво, произошло страшное ДТП. На кадрах видно, что в аварии пострадали пассажирская «Газель», фура и буханка, на дороге можно увидеть лежащих людей, — говорится в посте.
В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС пояснили, что уточняют информацию и прокомментируют происшествие позже.
Ранее в Новосибирске произошло ДТП на Димитровском мосту. На участке дороги столкнулись два автомобиля.