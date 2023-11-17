«Жаловался, что в квартире шуршит, а за дверью стоят»: неадекватный новосибирец с ножом устроил дебош в Екатеринбурге

— Он из Новосибирска по этой причине уехал, говорил, что за ним следят и хотят его убить, — рассказала мама водителя. — В Екатеринбурге он устроился работать на склад, снял квартиру, пошел заниматься самбо, всё было нормально. Но на тренировке ему сломали ребро, и некоторое время он был на больничном. Он мне звонил, говорил, что в квартире что-то шуршит, что балкон ломают, за дверью стоят. Вот такое было состояние. В конце концов я сказала ему, чтобы он поскорее ехал домой. Он якобы собрал вещи и отправился. Но по пути попал в ДТП.