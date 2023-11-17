«Жаловался, что в квартире шуршит, а за дверью стоят»: неадекватный новосибирец с ножом устроил дебош в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неадекватный водитель Mercedes устроил аварию возле школы, а потом угрожал ножом очевидцам.
Наши коллеги из E1.RU сообщают, что им оказался житель Новосибирска. По словам его матери, у мужчины в последнее время наблюдалось странное тревожное состояние.
— Он из Новосибирска по этой причине уехал, говорил, что за ним следят и хотят его убить, — рассказала мама водителя. — В Екатеринбурге он устроился работать на склад, снял квартиру, пошел заниматься самбо, всё было нормально. Но на тренировке ему сломали ребро, и некоторое время он был на больничном. Он мне звонил, говорил, что в квартире что-то шуршит, что балкон ломают, за дверью стоят. Вот такое было состояние. В конце концов я сказала ему, чтобы он поскорее ехал домой. Он якобы собрал вещи и отправился. Но по пути попал в ДТП.
По словам женщины, в начале ноября сына избили в ночном клубе и похитили его вещи. Возможно, это усугубило его психическое состояние. Мать водителя Mercedes также сообщила, что ее сына доставили в отдел полиции. Ночью он звонил домой, но не мог объяснить причин произошедшего.
В аварии повредили Renault Logan екатеринбуржца по имени Мирзо. Сейчас мужчина ищет очевидцев.
— Я остановился перед пешеходным переходом, пропускал детей, — рассказал Мирзо корреспонденту E1.RU. — Только тронулся, а он врезался в меня на скорости. Я остановился, вышел, спросил, в чем дело, всё ли с ним в порядке. И он второй раз въехал в мою уже стоящую машину. Вышел с ножом лысый парень. Набросился с ножом на меня и девушку, которая со мной ехала. Кричал: «Зарежу!» Угрожал. Кричал: «Вызывай кого хочешь, я никого не боюсь». Я хотел отобрать у него нож, подошел поближе, и он резко начал убегать. Я не смог его догнать, — сказал мужчина.
E1.RU также запросил комментарий у полиции по инциденту.