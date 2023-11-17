В расследовании посадки самолета в новосибирском поле нашли 15 нарушений — что не понравилось Росавиации

В документе о расследовании экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в новосибирском поле нашли 15 нарушений, Росавиация раскритиковала отчет и возобновила расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Об этом сообщает издание «Известия».
Как пишет издание, ссылаясь на письмо руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства Вячеслава Федорова и источник, при расследовании допустили нарушения, которые снизили его качество. Отчет и материалы о посадке самолета попали под анализ к двум управлениям Росавиации — летной эксплуатации и инспекции по безопасности полетов.
Центральный аппарат Росавиации, пишет издание, нашел в отчете ошибки в расчетах, а также данные, которые не подтверждены записью переговоров команды, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Кроме того, в документе указано, что пилоты перед принятием решения об уходе в Толмачево рассчитали количество топлива до Новосибирска, но согласно расшифровки переговоров расчеты не были выполнены.
— Росавиация осталась недовольна и тем, что комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета, — заявили в издании.
Проверка также считает неудовлетворительным уровень теоретической и тренажерной подготовки в «Уральских авиалиниях». Кроме того, указано, что комиссия не выявила другие недостатки расследования. В письме руководитель Росавиации потребовал устранить нарушения, доработать отчет и принять меры, чтобы в будущем не было некачественной подготовки материалов расследования.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили редакции НГС, что комментировать данную ситуацию не будут.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС.
Борт приземлился в колхозе имени Ленина, его руководитель и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
Ранее в Росавиации решили, что команда не посчитала количество топлива, также экипаж мог произвести посадку в Омске — там хватало длины посадочной полосы. Отмечается, что выпущенное шасси помешало команде правильно посчитать количество топлива.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.