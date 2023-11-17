В расследовании посадки самолета в новосибирском поле нашли 15 нарушений — что не понравилось Росавиации

Ранее в Росавиации решили, что команда не посчитала количество топлива, также экипаж мог произвести посадку в Омске — там хватало длины посадочной полосы. Отмечается, что выпущенное шасси помешало команде правильно посчитать количество топлива.

Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

