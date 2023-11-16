Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

В Астрахани на Привокзальной площади произошло обрушение части дома. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
— Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб, — уточнил Бабушкин.
Для жителей создана горячая линия.
По информации экстренных служб, рухнули два подъезда жилой пятиэтажки 1962 года постройки, в зоне обрушения около 20 квартир, под завалами могут быть люди.
Shot сообщает, что, по одной из версий, фундамент здания подмыли канализационные воды, после чего обрушилась часть пятиэтажки.
По словам губернатора Астраханской области, для жителей дома организовано три пункта временного размещения. Жителям подвозят воду и горячее питание.
Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала.
Информации о пострадавших на момент публикации нет.