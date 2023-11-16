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Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

Под завалами могут быть люди

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В Астрахани рухнули два подъезда жилой пятиэтажки

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В Астрахани на Привокзальной площади произошло обрушение части дома. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

— Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб, — уточнил Бабушкин.

Для жителей создана горячая линия.

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По информации экстренных служб, рухнули два подъезда жилой пятиэтажки 1962 года постройки, в зоне обрушения около 20 квартир, под завалами могут быть люди.

Shot сообщает, что, по одной из версий, фундамент здания подмыли канализационные воды, после чего обрушилась часть пятиэтажки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Игорь Бабушкин / T.me

По словам губернатора Астраханской области, для жителей дома организовано три пункта временного размещения. Жителям подвозят воду и горячее питание.

Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала.

Информации о пострадавших на момент публикации нет.

АстраханьОбрушение
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