«Как это можно искупить на поле боя?»: вице-спикер Заксобрания НСО осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой

По мнению первого заместителя председателя Заксобрания Новосибирской области, подобные преступления не попадают «под какие амнистии и послабления». Между тем специалисты должны рассматривать отдельно каждые случаи людей, которые приняли решений уйти в зону СВО из мест заключения.



— Эту честь надо заслужить — защищать государство. Специальная военная операция — ясно, что люди выходят по более легким статьям. Всякое бывает в жизни: украл, осудили за мошенничество. Хотя случается, что люди, в общем-то, не настолько совершили, насколько их осудили, — сказал Андрей Панферов. Тем не менее к ним можно, на мой взгляд, иметь какое-то снисхождение: дать возможность показать, что это люди, которые могут принести для общества много полезного, в том числе на поле боя. А вот такого рода преступники, на мой взгляд, должны в полной мере нести наказание.

