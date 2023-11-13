«Как это можно искупить на поле боя?»: вице-спикер Заксобрания НСО осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов выступил против помилования Владислава Канюса, которого приговорили к 17-летнему сроку в колонии после убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Свою позицию он высказал в беседе с НГС.
По мнению Андрея Панферова, «такого рода преступники должны в полной мере нести наказание».
— На сколько я знаю, сколько прочитал… (он — прим.ред) издевался, бил истязал, потом добил ее, бедную. Ну что ж такое-то. Как это можно искупить на поле боя, — сказал Андрей Панферов. — Если не говорить высокими словами, то страна нуждается в своих защитниках. Но такого рода защитников… и искупить это кровью… я не знаю, как может быть. На мой взгляд, это две разные вещи: защита государства и уход от уголовной ответственности.
По мнению первого заместителя председателя Заксобрания Новосибирской области, подобные преступления не попадают «под какие амнистии и послабления». Между тем специалисты должны рассматривать отдельно каждые случаи людей, которые приняли решений уйти в зону СВО из мест заключения.
— Эту честь надо заслужить — защищать государство. Специальная военная операция — ясно, что люди выходят по более легким статьям. Всякое бывает в жизни: украл, осудили за мошенничество. Хотя случается, что люди, в общем-то, не настолько совершили, насколько их осудили, — сказал Андрей Панферов. Тем не менее к ним можно, на мой взгляд, иметь какое-то снисхождение: дать возможность показать, что это люди, которые могут принести для общества много полезного, в том числе на поле боя. А вот такого рода преступники, на мой взгляд, должны в полной мере нести наказание.
Трагедия произошла в январе 2020 года. 23-летняя Вера Пехтелева пришла в общежитие на Ленинградском проспекте Кемерова к Канюсу, чтобы забрать вещи после расставания с ним. Ночью соседи услышали крики о помощи и позвонили 112 — они сделали по меньшей мере семь звонков с просьбой прислать наряд полиции, но на вызов не приехал. Когда дверь квартиры вскрыли, выяснилось, что девушка мертва.
Судмедэксперт заявила, что на теле убитой найдено более 100 повреждений. Приговор Владиславу Канюсу вынесли год назад в Кемеровском областном суде. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью, при этом оправдав по статье об изнасиловании (ст. 131 УК РФ). Летом этого года приговоры также вынесли сотрудникам правоохранительных органов — они получили условные сроки за проявленную халатность.
В ноябре отец убитой Евгений Пехтелев сообщил, что осужденный за убийство кемеровчанки был помилован. В конце июня мужчину, похожего на Канюса, заметили в рядах ЧВК «Вагнер».