В Сибири машину смяло после ДТП: видео, где она будто пролетает под автобусом

В городе Междуреченске Кемеровской области легковой автомобиль залетел под колеса автобуса. Машину раздавило, части корпуса разлетелись по дороге. Момент аварии попал на видео.



Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. Судя по кадрам, автобус поворачивал налево из правой полосы. В этот момент в него врезался легковой автомобиль, который буквально залетел под колеса, а затем оторванная часть машины пронеслась под низом автобуса.