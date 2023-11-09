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В Сибири машину смяло после ДТП: видео, где она будто пролетает под автобусом

Автомобиль вряд ли удастся восстановить

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27-летний водитель погиб

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В городе Междуреченске Кемеровской области легковой автомобиль залетел под колеса автобуса. Машину раздавило, части корпуса разлетелись по дороге. Момент аварии попал на видео.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. Судя по кадрам, автобус поворачивал налево из правой полосы. В этот момент в него врезался легковой автомобиль, который буквально залетел под колеса, а затем оторванная часть машины пронеслась под низом автобуса.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia / Telegram

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области. На момент публикации ответ не поступил.

Накануне, 8 ноября, в аварии на трассе в Кузбассе погиб 25-летний водитель внедорожника. Также скончалась 23-летняя пассажирка и трехлетняя девочка, которая тоже была в салоне.

Обновлено. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу:

— Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке произошло столкновение автобуса «НЕФАЗ» и легкового автомобиля «Мазда 6». В результате аварии 27-летний водитель иномарки скончался в медицинском учреждении. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было, водитель не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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