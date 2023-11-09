В Сибири машину смяло после ДТП: видео, где она будто пролетает под автобусом

В городе Междуреченске Кемеровской области легковой автомобиль залетел под колеса автобуса. Машину раздавило, части корпуса разлетелись по дороге. Момент аварии попал на видео.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. Судя по кадрам, автобус поворачивал налево из правой полосы. В этот момент в него врезался легковой автомобиль, который буквально залетел под колеса, а затем оторванная часть машины пронеслась под низом автобуса.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области. На момент публикации ответ не поступил.
Накануне, 8 ноября, в аварии на трассе в Кузбассе погиб 25-летний водитель внедорожника. Также скончалась 23-летняя пассажирка и трехлетняя девочка, которая тоже была в салоне.