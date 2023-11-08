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В Алтайском крае заявили, что директор техникума напал на 16-летнего сироту — обращением заинтересовался Бастрыкин

Об избиении сообщили в комментариях в соцсетях СК России

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Инцидент произошел в Алтайском крае

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Александр Бастрыкин заинтересовался обращением о применении насилия в отношении сироты в Алтайском крае. Как рассказали в пресс-службе СК России, обращение о нарушении поступило в комментариях в социальной сети СК.

— В октябре текущего года в поселке Тальменка Алтайского края директор местного техникума применил физическое насилие по отношению к 16-летнему подростку, являющемуся сиротой, — рассказали в пресс-службе.

В СК по Алтайскому краю начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. А по завершению проверки — о результатах.

На этой неделе Александр Бастрыкин заинтересовался жалобой новосибирских родителей, которые заявили, что из-за жесткого воспитания их дети боятся ходить в детский сад.

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