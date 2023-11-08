В Алтайском крае заявили, что директор техникума напал на 16-летнего сироту — обращением заинтересовался Бастрыкин

Александр Бастрыкин заинтересовался обращением о применении насилия в отношении сироты в Алтайском крае. Как рассказали в пресс-службе СК России, обращение о нарушении поступило в комментариях в социальной сети СК.
— В октябре текущего года в поселке Тальменка Алтайского края директор местного техникума применил физическое насилие по отношению к 16-летнему подростку, являющемуся сиротой, — рассказали в пресс-службе.
В СК по Алтайскому краю начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. А по завершению проверки — о результатах.
На этой неделе Александр Бастрыкин заинтересовался жалобой новосибирских родителей, которые заявили, что из-за жесткого воспитания их дети боятся ходить в детский сад.