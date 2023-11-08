«25 лет за госизмену хотите?»: как журналист чуть не попалась на разводку, но вовремя включила голову и диктофон

Голос стал злее: «Анна! Я вроде русским языком с вами разговариваю. Вроде вежливо, сдержанно. В чём проблема? Что значит до свидания?! Я с вами непонятно разговариваю?»



Но и я уже обнаглела и потребовала еще раз представиться. Вдобавок попросила уточнить, где конкретно трудится «капитан-дознаватель». Он назвал адрес: проспект Калинина, 20. Захожу в 2ГИС. Да, тут действительно одно из отделений МВД. Снова флешбэк.



«А вдруг…» — пролетела мысль. Нет, надо взять себя в руки. Загуглить, где полиция, может любой. Тем более это отделение в центре города — слишком очевидно.



Дмитрий Александрович хотел от меня ответов на вопросы доследственной проверки.



— А вы не понимаете вообще, да, о чём речь? Я с вами какими-то заумными словами изъясняюсь, — продолжал он.



— Честно говоря, не понимаю. У меня всё в порядке, — отвечала я.

