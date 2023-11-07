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Грузовик врезался в забор стройки на Плановой — видео с места аварии

В ДТП никто не пострадал

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Машина перевозила груз

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7 ноября в Новосибирске на улице Плановой водитель небольшого грузовика влетел в забор, которым огорожена стройка. Об этом сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Читательница НГС Мария Медведева предоставила фотографии и видео с места ДТП. Женщина рассказала, что авария случилась примерно в 12:10. По словам сибирячки, автомобиль заехал на пешеходную зону. На кадрах с места ДТП видно, что при ударе машина смяла железный забор и действительно перегородила пешеходную зону.

— Там было несколько мужчин, но не в курсе, кто там из них водитель, а кто — нет. Еще одна грузовая машина приехала перегружать товар из той, что врезалась. И иномарка какая-то стояла, — сообщила НГС Мария Медведева.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Мария Медведева

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом без пострадавших. Водитель был трезв.

Ранее НГС писал о том, что лихач влетел в две машины во время гололеда. ДТП произошло на улице Балтийской.

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