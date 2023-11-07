Грузовик врезался в забор стройки на Плановой — видео с места аварии

7 ноября в Новосибирске на улице Плановой водитель небольшого грузовика влетел в забор, которым огорожена стройка. Об этом сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Читательница НГС Мария Медведева предоставила фотографии и видео с места ДТП. Женщина рассказала, что авария случилась примерно в 12:10. По словам сибирячки, автомобиль заехал на пешеходную зону. На кадрах с места ДТП видно, что при ударе машина смяла железный забор и действительно перегородила пешеходную зону.
— Там было несколько мужчин, но не в курсе, кто там из них водитель, а кто — нет. Еще одна грузовая машина приехала перегружать товар из той, что врезалась. И иномарка какая-то стояла, — сообщила НГС Мария Медведева.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом без пострадавших. Водитель был трезв.
Ранее НГС писал о том, что лихач влетел в две машины во время гололеда. ДТП произошло на улице Балтийской.