Его постоянно тянуло на встречную: на видео попала авария с лихачем, который влетел в две машины на гололеде

В соцсетях появился момент ДТП, произошедшего 4 ноября на улице Балтийской в Новосибирске. На записи видно, что виновника аварии буквально тянуло на встречную полосу.
Видео опубликовано в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Запись сделана на видеорегистратор, установленный в автомобиле, следующем за «Тойота Авенсис». В ролике видно, что водитель несколько раз плавно выезжал на встречную полосу, затем возвращался в свой ряд. На Балтийской «Тойота» снова начала постепенно приближаться к встречным автомобилям.
По словам автора сообщения, сначала машина задела зеркало одного авто, затем столкнулась с «Ситроеном», в котором находилась девушка с маленьким ребёнком. По его словам, на улице есть глубокая колея, а в момент ДТП был сильный гололёд. О пострадавших не сообщается.
На фото с места происшествия видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения. Редакция НГС сделала запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в МВД опубликовали статистику гибели детей в ДТП, произошедших в Новосибирской области. Рост смертности составил 200%.