Его постоянно тянуло на встречную: на видео попала авария с лихачем, который влетел в две машины на гололеде

Видео опубликовано в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Запись сделана на видеорегистратор, установленный в автомобиле, следующем за «Тойота Авенсис». В ролике видно, что водитель несколько раз плавно выезжал на встречную полосу, затем возвращался в свой ряд. На Балтийской «Тойота» снова начала постепенно приближаться к встречным автомобилям.

