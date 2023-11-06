В Новосибирской области зафиксировали рост детской смертности в ДТП — показатель увеличился на 200%

В Новосибирской области зафиксировали рост детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Показатель увеличился на 200% по итогам девяти месяцев 2023 года.
Соответствующие данные появились в информационно-аналитическом обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ. Его подготовили в научном центре безопасности дорожного движения МВД России.
— Значительное увеличение числа погибших детей произошло в Республике Калмыкия (+250%), Астраханской (+200%), Волгоградской (+260%), Курганской (+250%), Новосибирской (+200%), Орловской (+400%), Тверской (+200%), Тюменской (+200%) и Челябинской (+200%) областях, — указано в обзоре.
Точное число погибших детей в результате аварий на территории Новосибирской области не сообщается. В обзоре заявили, что по итогам 9 месяцев 2023 года в России зарегистрировали 16 706 ДТП, в которых погибли 610 несовершеннолетних и 18 577 получили ранения.
— Подавляющее большинство (80,7%, или 10 955) ДТП с участием детей по-прежнему происходит по причине нарушения ПДД водителями. В этих происшествиях погибли 422 (90,6%) и ранены 12 197 (82,3%) детей. При этом относительно АППГ (аналогичного периода прошлого года, — прим. ред.) показатели аварийности возросли: количество ДТП на 12,6%, число погибших и раненых детей на 9,6 и 12,3% соответственно, — указано в документе.
НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, сколько несовершеннолетних погибли в результате ДТП в регионе за 9 месяцев 2023 года.
Летом этого года в Новосибирской области суд вынес приговор новосибирцу, обвиняемому в совершении смертельного ДТП. В аварии погибли женщина и две ее дочери.