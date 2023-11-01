16-летняя школьница сбежала из Самары в Новосибирск — она села на поезд, чтобы встретиться с другом

В Самаре 16-летняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. Подросток села на поезд и решила уехать в Новосибирск, но ее сняли с транспорта полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.
В сообщении не уточняется, когда именно произошел инцидент. Информация о розыске подростка поступила в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.
— К полицейским обратилась мать несовершеннолетней, пояснив, что накануне вечером ее дочь ушла на прогулку и домой не вернулась. На звонки обеспокоенных родителей дочь не отвечала, — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что подросток купила билет на поезд в Новосибирск и уехала на такси на железнодорожный вокзал. Школьница, не предупредив взрослых, села на поезд сообщением Кисловодск — Тында.
Полицейские получили информацию о пропаже девушки и ждали прибытия поезда в Челябинске. В результате школьницу сняли с транспорта и доставили в служебное помещение. Она рассказала специалистам ведомства, что хотела встретиться с другом в Новосибирске.
— Школьница рассказала, что в Новосибирске она планировала встретиться с другом, который переехал туда из Самары, — пояснили в ведомстве.
Со школьницей провели профилактическую беседу, и до приезда законных представителей она находилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На следующий день девушку передали матери.
В конце октября в Новосибирске пропала 13-летняя девочка. Она вышла из школы и не вернулась домой. Позже школьницу нашли живой.