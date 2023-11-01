16-летняя школьница сбежала из Самары в Новосибирск — она села на поезд, чтобы встретиться с другом

В Самаре 16-летняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. Подросток села на поезд и решила уехать в Новосибирск, но ее сняли с транспорта полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

