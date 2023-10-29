В Новосибирске у частного дома обрушилась стена — спасатели разбирали постройку несколько часов

В Новосибирске сегодня, 29 октября, на улице Тихвинская обрушилась стена пристройки частного дома. Сообщение о происшествии поступило спасателям МАСС в 11:50. В доме проживает
— Выяснено — обрушилась стена и кровля пристройки к жилому дому, которая не имела общих несущих конструкций с домом. При обрушении никто не пострадал, — сообщили МАСС.
Спасатели решили полностью разобрать пристройку, чтобы исключить повторное обрушение. Время окончания работ — 12:55.
В начале октября новосибирец провалился в открытый колодец на улице Волховской и повредил спину. Его крики услышал прохожий и вызвал спасателей.