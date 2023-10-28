В Казахстане произошел взрыв в шахте. Погибло больше 20 человек, внутри остаются люди

В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. По предварительной версии, взорвался газометан в лаве, из-за этого в шахте начался пожар. По последним данным от пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, найдены тела
По информации акимата Карагандинской области, на момент пожара в шахте имени Костенко находились
По информации МЧС РК, к поисково-спасательным работам привлекли не менее
В августе этого года власти Казахстана заявляли о постепенном уходе компании «АрселорМиттал Темиртау» из страны. Переговоры с акционерами начались после пожара на шахте «Казахстанская», в котором погибли пять человек.