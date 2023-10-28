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В Казахстане произошел взрыв в шахте. Погибло больше 20 человек, внутри остаются люди

На момент происшествия внутри находились 252 шахтера

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По предварительной версии, взорвался газометан в лаве

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В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. По предварительной версии, взорвался газометан в лаве, из-за этого в шахте начался пожар. По последним данным от пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, найдены тела 21 шахтера, внутри осталось 23 человека.

По информации акимата Карагандинской области, на момент пожара в шахте имени Костенко находились 252 человека. Удалось вывести 205 шахтеров, госпитализированы с отравлением угарным газом 18 рабочих, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По информации МЧС РК, к поисково-спасательным работам привлекли не менее 50 человек и восемь единиц техники. Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

В августе этого года власти Казахстана заявляли о постепенном уходе компании «АрселорМиттал Темиртау» из страны. Переговоры с акционерами начались после пожара на шахте «Казахстанская», в котором погибли пять человек.

КазахстанШахтаВзрывПогибли людиПожарЭвакуация
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