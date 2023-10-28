У него сильные ожоги. В Новосибирске пожарные сняли мужчину с балкона горящей квартиры — видео с места

Утром 28 октября пожарные вытащили мужчину с балкона горящей квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Виктора Уса. Видео ЧП опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что со стороны балкона идет сильный дым. Судя по видео, пожарные везут пострадавшего на каталке.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. Там рассказали, что в квартире, с балкона которой вытащили мужчину, горела мебель и другие вещи. На фотографиях, сделанных ведомством, видны опаленные стены.
Мужчину спустили на улицу при помощи спинального щита. Его передали бригаде скорой.
Из соседней квартиры пожарные эвакуировали женщину. Она не пострадала. Также из подъезда самостоятельно вышли 30 человек.
Сегодня утром в Новосибирске произошел еще один пожар: вспыхнули два частных дома, и огонь перекинулся на кровлю СТО. Из горящего дома вытащили 18-летнего парня.