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Из огня вытащили 18-летнего парня. В Новосибирске рядом с ЖК вспыхнули два частных дома — видео пожара

Очевидцы утверждают, что пожар начался примерно в 6:30 утра. Сильный огонь перекинулся на кровлю СТО

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Утром 28 октября в Новосибирске загорелся частный дом. Огонь от него перекинулся на еще один дом, к которому пристроена СТО

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Рано утром 28 октября загорелся частный дом, расположенный на улице Карла Либкнехта в Новосибирске — неподалеку от жилого комплекса «Оазис». Огонь перекинулся на соседние постройки.

Судя по видео, сделанному очевидцами Telegram-канала «АСТ-54 Black», дом был охвачен сильным огнем. От него шел гигантский столб дыма.

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На кадрах, сделанных очевидцами, видны сильный огонь и гигантский столб дыма

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там рассказали, что огонь перекинулся на еще один дом, к которому пристроена СТО:

— Загорелся частный дом — от него второй и надворные постройки, а дальше кровля СТО. Была угроза того, что огонь перекинется на соседние частные дома. Из горящих построек вынесли 2 пропановых баллона. Из СТО эвакуировали 5 машин <...> Предварительно, площадь пожара составила 395 кв. м. Его причину установят дознаватели МЧС.

Пожар тушили более часа. Открытое горение было ликвидировано

Пожар тушили более часа. Открытое горение было ликвидировано

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В пресс-службе ведомства добавили, что из горящего дома вытащили 18-летнего парня «в удовлетворительном состоянии». Он был передан медикам.

В середине октября НГС писал о том, что пожарные спасли мужчину из горящего дома под Новосибирском — его госпитализировали с отравлением.

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