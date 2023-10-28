Из огня вытащили 18-летнего парня. В Новосибирске рядом с ЖК вспыхнули два частных дома — видео пожара

Рано утром 28 октября загорелся частный дом, расположенный на улице Карла Либкнехта в Новосибирске — неподалеку от жилого комплекса «Оазис». Огонь перекинулся на соседние постройки.
Судя по видео, сделанному очевидцами Telegram-канала «АСТ-54 Black», дом был охвачен сильным огнем. От него шел гигантский столб дыма.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там рассказали, что огонь перекинулся на еще один дом, к которому пристроена СТО:
— Загорелся частный дом — от него второй и надворные постройки, а дальше кровля СТО. Была угроза того, что огонь перекинется на соседние частные дома. Из горящих построек вынесли 2 пропановых баллона. Из СТО эвакуировали 5 машин <...> Предварительно, площадь пожара составила 395 кв. м. Его причину установят дознаватели МЧС.
В пресс-службе ведомства добавили, что из горящего дома вытащили 18-летнего парня «в удовлетворительном состоянии». Он был передан медикам.
В середине октября НГС писал о том, что пожарные спасли мужчину из горящего дома под Новосибирском — его госпитализировали с отравлением.