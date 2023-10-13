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СрочноПожар вспыхнул в доме в Новосибирском районе
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Госпитализировали мужчину: пожар вспыхнул в доме в Новосибирском районе

Его госпитализировали с отравлением продуктами горения

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Инцидент произошел в поселке Ленинский

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В Новосибирской области произошел пожар, в результате которого госпитализировали маломобильного мужчину. Он отравился продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в поселке Ленинский Новосибирского района. По данным ведомства, там загорелся гараж на улице Зеленая, позже огонь перекинулся на жилое строение.

— К прибытию первого пожарного расчета была угроза распространения огня на соседние частные дома. Пламя перекинулось и на жилое строение участка, — пояснили в ведомстве.

Пожарные эвакуировали из горящего дома маломобильного мужчину, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 17:25, на локализацию пожара им потребовалось меньше часа. Еще через 25 минут было объявлено о ликвидации открытого горения.

— По повышенному рангу на происшествие реагировали 19 человек личного состава и 5 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

В начале октября в Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина. Инцидент произошел на улице Кропоткина.

ПожарМЧСПожар в домеГоспитализацияНовосибирский район
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