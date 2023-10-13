Госпитализировали мужчину: пожар вспыхнул в доме в Новосибирском районе

В Новосибирской области произошел пожар, в результате которого госпитализировали маломобильного мужчину. Он отравился продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в поселке Ленинский Новосибирского района. По данным ведомства, там загорелся гараж на улице Зеленая, позже огонь перекинулся на жилое строение.
— К прибытию первого пожарного расчета была угроза распространения огня на соседние частные дома. Пламя перекинулось и на жилое строение участка, — пояснили в ведомстве.
Пожарные эвакуировали из горящего дома маломобильного мужчину, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 17:25, на локализацию пожара им потребовалось меньше часа. Еще через 25 минут было объявлено о ликвидации открытого горения.
— По повышенному рангу на происшествие реагировали 19 человек личного состава и 5 единиц техники, — сообщили в ведомстве.
В начале октября в Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина. Инцидент произошел на улице Кропоткина.