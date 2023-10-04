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Женщина погибла в ночном пожаре на Кропоткина — горела трехкомнатная квартира

Из десятиэтажки эвакуировали 31 человека

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Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже дома на Кропоткина, 132/1.

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В ночь на 4 октября при пожаре в десятиэтажном доме на улице Кропоткина в Новосибирске погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС региона.

— Пожар в квартире на 5 этаже. В трехкомнатной квартире найдена погибшая женщина. Горение происходило в комнате и коридоре. Горела мебель на площади 15 м², — уточнили в МЧС.

Из дома во время пожара эвакуировали 31 человека, в ликвидации возгорания были задействованы 29 человек и 9 единиц техники.

Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар в жилом доме в Калининском районе. На улице Олеко Дундича, 21 загорелась квартира.

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