Женщина погибла в ночном пожаре на Кропоткина — горела трехкомнатная квартира

В ночь на 4 октября при пожаре в десятиэтажном доме на улице Кропоткина в Новосибирске погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС региона.
— Пожар в квартире на 5 этаже. В трехкомнатной квартире найдена погибшая женщина. Горение происходило в комнате и коридоре. Горела мебель на площади 15 м², — уточнили в МЧС.
Из дома во время пожара эвакуировали 31 человека, в ликвидации возгорания были задействованы 29 человек и 9 единиц техники.
Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар в жилом доме в Калининском районе. На улице Олеко Дундича, 21 загорелась квартира.