Сибирячка обнаружила своего 250-килограммового отца со вспоротым животом: из квартиры его доставали спасатели

НГС также обратился в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю. В ведомстве сообщили, что не располагают какой-либо информацией о произошедшем.

Ранее мы писали о том, что труп 44-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске.

