Сибирячка обнаружила своего 250-килограммового отца со вспоротым животом: из квартиры его доставали спасатели

В Барнауле пенсионера со вспоротым животом обнаружили лежащим в собственной квартире, а вызволять его пришлось спасателям.
По информации паблика Mash Siberia в соцсети «ВКонтакте», мужчина разведен и почти 30 лет прожил один, но ему периодически помогала дочь: носила продукты, а также делала уборку в квартире. Она и обнаружила барнаульца раненым. Ситуация осложнялась тем, что вес мужчины был 250 килограмм.
Как утверждает паблик, незадолго до происшествия отец позвонил ей и попросил не приходить к нему. После этого мужчина перестал брать трубку, и обеспокоенная сибирячка всё-таки решила отца навестить. Он, по информации авторов поста, лежал в своей квартире и говорил, что «не нужно никого винить».
В управлении по делам ГО ЧС и ПБ корреспонденту НГС рассказали, что из-за больших габаритов медики не смогли самостоятельно донести сибиряка к машине скорой помощи. Им пришлось вызвать на помощь спасателей.
Пострадавшего доставили в больницу. Он выжил и сейчас находится под наблюдением врачей.
НГС также обратился в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю. В ведомстве сообщили, что не располагают какой-либо информацией о произошедшем.
Ранее мы писали о том, что труп 44-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске.