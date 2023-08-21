Труп 44-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Тело 44-летнего мужчины обнаружили в доме на улице Выборной в воскресенье 20 августа, сообщается в сводке МАСС во «ВКонтакте».
Мужчина не выходил на связь. Дверь в его квартиру была закрыта. Проникнуть в помещение удалось вечером:
— Обнаружен мужчина 1979 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, — говорится в сводке.
НГС обратился за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве рассказали:
— Предварительно, криминального характера в смерти нет. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее тела сразу двух мужчин нашли в двух запертых квартирах — в Ленинском и Калининском районе Новосибирска.