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Труп 44-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего

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Тело мертвого 44-летнего мужчины обнаружили запертым в доме на Выборной

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Тело 44-летнего мужчины обнаружили в доме на улице Выборной в воскресенье 20 августа, сообщается в сводке МАСС во «ВКонтакте».

Мужчина не выходил на связь. Дверь в его квартиру была закрыта. Проникнуть в помещение удалось вечером:

— Обнаружен мужчина 1979 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, — говорится в сводке.

НГС обратился за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве рассказали:

— Предварительно, криминального характера в смерти нет. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее тела сразу двух мужчин нашли в двух запертых квартирах — в Ленинском и Калининском районе Новосибирска.

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