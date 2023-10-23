«Так отдыхал в баре, что очень устал»: охранник нашел возле лифта бизнес-центра лежащего новосибирца

В бизнес-центре на улице Депутатской в Новосибирске ранним утром в воскресенье обнаружили молодого человека без сознания. Выяснилось, что он оказался там, потому что устал после отдыха в баре.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». 22 октября около 07:25 молодого человека обнаружил охранник, который дежурил в здании «Сити Центра». Парень лежал возле лифта, ему вызвали скорую.
— Когда медики привели парня в чувства, тот сообщил, что всю ночь отдыхал в баре, находящемся в этом же здании, и просто сильно устал, — сообщила пресс-служба «Гвардии».
В начале октября сотрудники ГБР выезжали на вызов в новосибирский бар из-за того, что там подрались две стриптизерши. Девушки не поделили клиента.