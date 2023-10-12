Новосибирца поймали на незаконной продаже бензина — где он торговал

В октябре в Новосибирске заметили объявление об ограничении отпуска бензина на одной из АЗС в городе. Речь идет о бензине марки АИ-95, информацию о проблеме НГС подтвердили представители организации. В другой сети АЗС города сообщили, что проблемы с закупкой топлива испытывают несколько месяцев. О том, где есть дефицит топлива, и что стало причиной ситуации — в материале.