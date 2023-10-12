Новосибирца поймали на незаконной продаже бензина — где он торговал

В Новосибирске поймали мужчину, который незаконно торговал топливом в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-центре мэрии, у него обнаружили 26 бочек с бензином — изъято более 5 тонн топлива.
Выявить незаконную торговлю удалось во время рейда специалистам управления потребительского рынка мэрии Новосибирска. Мужчина продавал топливо в личном гараже на улице Троллейной, но «был пойман с поличным».
— 26 двухсотлитровых бочек бензина — один из самых крупных «уловов» в этом году, — указано в сообщении. — Ими торговали стационарно, в гараже на улице Троллейной. Быстро свернуть лавочку не получилось.
В результате специалисты изъяли топливо у новосибирца. За незаконный оборот сибиряку грозит штраф, бензин будет храниться на специальных площадках до решения административной комиссии.
В августе прокуратура добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Они находились на улице Татьяны Снежиной и в районе Хилокской.
В октябре в Новосибирске заметили объявление об ограничении отпуска бензина на одной из АЗС в городе. Речь идет о бензине марки АИ-95, информацию о проблеме НГС подтвердили представители организации. В другой сети АЗС города сообщили, что проблемы с закупкой топлива испытывают несколько месяцев. О том, где есть дефицит топлива, и что стало причиной ситуации — в материале.