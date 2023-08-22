Две незаконные АЗС увезли от домов в Новосибирске — фото, как их грузят на эвакуатор

Прокуратура Новосибирской области добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Первая была на улице Татьяны Снежиной, 48.
На владельца машины, с которой торговали бензином, составили протокол по ст. 9.1 закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Автомобиль изъяли.
В районе улицы Хилокской вблизи Малыгинского рынка демонтировали незаконную контейнерную АЗС.
Цена бензина в России сейчас рекордно выросла. Эксперты объяснили, что происходит с топливным рынком.