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Две незаконные АЗС увезли от домов в Новосибирске — фото, как их грузят на эвакуатор

Прокуроры контролировали демонтаж

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На владельца машины, с которой торговали бензином, составили протокол

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Прокуратура Новосибирской области добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Первая была на улице Татьяны Снежиной, 48.

На владельца машины, с которой торговали бензином, составили протокол по ст. 9.1 закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Автомобиль изъяли.

Назаконную АЗС демонтировали

Назаконную АЗС демонтировали

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В районе улицы Хилокской вблизи Малыгинского рынка демонтировали незаконную контейнерную АЗС.

Цена бензина в России сейчас рекордно выросла. Эксперты объяснили, что происходит с топливным рынком.

АЗСЗаправкаПрокуратура Новосибирской областиНезаконная заправка
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