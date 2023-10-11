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СрочноПолиция начнет слежку у метро из-за домогательств
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«Трогает за попу и убегает»: в соцсетях заявили о домогательствах мужчины около метро «Студенческая» — полиция начнет слежку

По словам очевидцев, подобная ситуация происходит не впервые

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Инцидент произошел на автобусной остановке

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Очевидцы сообщили о том, что в Новосибирске на автобусной остановке около станции метро «Студенческая» мужчина трогает девушек. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как написала автор поста, девушка ждала автобус, в это время к ней подошел мужчина, потрогал и сразу же убежал. По ее словам, подобная ситуация происходит не впервые и могут быть другие жертвы.

— Мужик ходит, трогает девушек за попу и убегает, — говорится в посте.

В сообщении также описаны приметы мужчины: у него были короткие светлые волосы, черная кофта и джинсы. Автор пишет, что после случившегося написали заявление в полицию.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, там сообщили, что за последние сутки не было обращений в Ленинский отдел полиции. Сотрудники ведомства будут следить за территорией.

Недавно жители поселка Кольцово пожаловались на домогательства от пожилого мужчины. По словам местных, он задает непристойные вопросы и распускает руки.

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