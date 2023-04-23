Сибирячки заявили о домогательствах от пожилого мужчины в Кольцово — полиция собирает информацию

Жители поселка Кольцово Новосибирской области пожаловались на домогательства от пожилого мужчины. По словам местных, он задает непристойные вопросы и распускает руки. Информацию об этом сообщили в группе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».
Как объяснила НГС одна из жительниц, мужчину 60–65 лет она заметила вечером 21 апреля. Он подошел к ней и ее подруге, стал задавать непристойные вопросы. По словам девушки, пенсионер до них домогался. При этом в полицию обращаться сибирячка не стала.
Журналист НГС также связался с одной из женщин, которая оставила комментарий под постом, она подтвердила, что пенсионер пристает к девушкам, иногда к женщинам, навязывается и распускает руки.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас устанавливается информация о девушке, которая написала пост, для проведения проверки. После установления всех данных и опроса граждан будет принято решение.
Недавно в одном из подъездов на Красном проспекте в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу. Заельцовский районный суд Новосибирска заключил его под стражу на два месяца.