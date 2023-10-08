Умер бывший участник группы «Руки Вверх!»

В Москве умер экс-клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин. Ему было 36 лет.
Тело музыканта нашли в его квартире 5 октября, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Владимир Капырин несколько лет выступал с Сергеем Жуковым, он играл клавишные партии песен «Руки Вверх!». Также музыкант выступал с Трофимом, работал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой «Харизма».
Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября. Его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.