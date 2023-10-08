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СрочноУмер бывший участник группы «Руки Вверх!»
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Умер бывший участник группы «Руки Вверх!»

Владимиру Капырину было 36 лет

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Владимир — джазовый пианист, лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов

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В Москве умер экс-клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин. Ему было 36 лет.

Тело музыканта нашли в его квартире 5 октября, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Владимир Капырин несколько лет выступал с Сергеем Жуковым, он играл клавишные партии песен «Руки Вверх!». Также музыкант выступал с Трофимом, работал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой «Харизма».

Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября. Его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

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