Умер бывший участник группы «Руки Вверх!»

Владимир Капырин несколько лет выступал с Сергеем Жуковым, он играл клавишные партии песен «Руки Вверх!». Также музыкант выступал с Трофимом, работал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой «Харизма».

Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября. Его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.