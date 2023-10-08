Сотни погибших, десятки пленных. Главное о ситуации в Израиле после большого военного вторжения

Утром 7 октября радикалы в секторе Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после
Мы собрали всё, что известно к этому часу.
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи».
МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них.
— Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования перспектив политического урегулирования и отказа предоставить палестинскому народу его законное право на самоопределение и государство, — передает слова ведомства ТАСС.
Как сообщает государственная радиостанция Kan, палестинские боевики проникли в 14 населенных пунктов Израиля. Сообщается, что они захватили в плен более 35 израильских военных и мирных жителей.
По последним данным, число погибших в Израиле превысило 300 человек, пострадавших — более тысячи. В результате израильских ударов по сектору Газа скончались 232 человека, около
По данным РИА Новости, сейчас на территории страны находится около 100 организованных туристов из России. Несмотря на обстановку в стране, россияне пока не обращались к туроператорам с просьбой досрочного прерывания отдыха. Информации о погибших или раненых граждан РФ нет.
Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля «до особых распоряжений». Прямые рейсы в страну отменяют и авиакомпании: Red Wings, «Победа», «Аэрофлот», а также «Азербайджанские авиалинии», казахская Air Astana и другие.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия призывает обе стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Белый дом в свою очередь сообщил, что США намерены оказать поддержку Израилю, в том числе передачей разведданных.
Почитайте также, как мир отреагировал на атаку Палестины на Израиль. Наши коллеги из «Фонтанки» пообщались с израильским политологом, который объяснил, как Тель-Авив пропустил удар сектора Газа и насколько может затянуться конфликт.