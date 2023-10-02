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9-летнего мальчика закрыли в холодильнике новосибирского магазина — кого за это хотят наказать

Инцидент произошел из-за просроченных продуктов

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Мальчика закрыли в магазине на улице Селезнева, 46/1

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В Новосибирске сотрудника новосибирского магазина будут судить за то, что он закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике из-за просьбы убрать просрочку.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области, инцидент произошел 23 августа прошлого года в магазине на улице Селезнева. Сотрудник закрыл в складском холодильнике 9-летнего мальчика из-за того, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавка.

— Сотрудник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), — объяснили в ведомстве.

Ранее отец мальчика рассказал изданию «Вести.Новосибирск» о том, что инцидент произошел в магазине «Мария-Ра», ребенок не собирался красть продукты, а лишь собрал тележку просроченной еды и предъявил сотруднице магазина. По словам отца, сотрудники позвали некоего мужчину, он схватил мальчика за руку и затащил в подсобку. Потом подтащил ребенка к холодильнику, засунул его туда и закрыл.

Отец рассказал, что мальчик начал звонить в полицию, тогда мужчина открыл холодильник и вышвырнул ребенка через черный ход.

Недавно в магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова сотрудники подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.

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