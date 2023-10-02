9-летнего мальчика закрыли в холодильнике новосибирского магазина — кого за это хотят наказать

В Новосибирске сотрудника новосибирского магазина будут судить за то, что он закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике из-за просьбы убрать просрочку.



Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области, инцидент произошел 23 августа прошлого года в магазине на улице Селезнева. Сотрудник закрыл в складском холодильнике 9-летнего мальчика из-за того, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавка.