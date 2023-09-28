Глобальный сбой у российских авиакомпаний: пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы

Пассажиры нескольких российских авиакомпаний не могут зарегистрироваться на рейсы из-за крупного сбоя в системе бронирования Leonardo. О проблемах сообщили в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
— Вниманию пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпаний Группы «Аэрофлот». В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы, — сообщили в «Аэрофлоте».
— В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании «Победа», — сообщили в авиакомпании «Победа».
Регистрация на рейсы проходит в ручном режиме. Пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее. У стоек уже образовались очереди.
Leonardo — отечественная система бронирования авиабилетов, разработанная корпорациями «Сирена-трэвел» и «Ростех».
В корпорации «Ростех» сообщили, что причиной сбоя стала массовая хакерская атака.
— В настоящий момент на систему «Леонардо» идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».
В компании «Сирена-трэвел» нашим коллегам из MSK1.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о сбое, сообщив лишь, что над ситуацией «работают люди».
Позднее в «Аэрофлоте» сообщили о том, что работа системы Leonardo восстановлена.
Обновлено 12:08 мск: в РБК сообщили, что после восстановления системы задержаны рейсы авиакомпании «Россия» из Шереметьево в Калининград, Пермь, Мурманск, Ульяновск, Сочи и Петербург. Задержки составляют от 20 минут до 1 часа. Кроме того, задерживается вылет рейса из Сочи.