Глобальный сбой у российских авиакомпаний: пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы

В компании «Сирена-трэвел» нашим коллегам из MSK1.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о сбое, сообщив лишь, что над ситуацией «работают люди».

Позднее в «Аэрофлоте» сообщили о том, что работа системы Leonardo восстановлена.