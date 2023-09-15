В жилом доме Махачкалы взорвался газ. Начался огромный пожар

В поселке Семендер, что находится в Махачкале, произошел взрыв в жилом доме, сообщает ТАСС. По предварительным данным, на четвертом этаже воспламенился газовый баллон. Очевидцы публикуют видео с душераздирающими криками жильцов.
Информация о пострадавших уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. По данным телеграм-канал Baza, площадь пожара — 600 квадратных метров. В квартирах на верхних этажах дома заблокированы люди.
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Спасатели эвакуировали 70 человек из полыхающего дома, еще 10 спасены пожарными. На месте работают 87 человек личного состава и 27 единиц техники.