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В жилом доме Махачкалы взорвался газ. Начался огромный пожар

Очевидцы делятся видео с места ЧП

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Осторожно: на видео слышны крики пострадавших

Видео: 112 / T.me

В поселке Семендер, что находится в Махачкале, произошел взрыв в жилом доме, сообщает ТАСС. По предварительным данным, на четвертом этаже воспламенился газовый баллон. Очевидцы публикуют видео с душераздирающими криками жильцов.

Информация о пострадавших уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. По данным телеграм-канал Baza, площадь пожара — 600 квадратных метров. В квартирах на верхних этажах дома заблокированы люди.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza

Обновлено.

Спасатели эвакуировали 70 человек из полыхающего дома, еще 10 спасены пожарными. На месте работают 87 человек личного состава и 27 единиц техники.

ВзрывГазовый баллонМахачкалаДагестан
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