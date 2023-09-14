Оставили после себя руины и сотни тысяч жертв: самые смертоносные землетрясения XXI века

Турция / Сирия

Когда: 6 февраля 2023 года

Магнитуда: 7,8

Сколько погибло: более 59 тысяч человек



Одно из самых смертоносных землетрясений произошло в этом году на юго-востоке Турции. Если говорить точнее, их было два — эпицентр первого (магнитуда 7,8) находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, а второго (магнитуда 7,5) — в районе Экинёзю в Кахраманмараше. После землетрясения специалисты зафиксировали несколько тысяч повторных толчков, магнитуда самого сильного — 6,7.

