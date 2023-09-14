Оставили после себя руины и сотни тысяч жертв: самые смертоносные землетрясения XXI века

За считаные дни число жертв землетрясения в Марокко увеличилось с нескольких десятков до нескольких тысяч. На сегодняшний день известно, что после смертоносных толчков погибли почти 3 тысячи человек. Не исключено, что эта цифра еще увеличится, когда разберут все завалы, но король уже объявил в стране трехдневный траур. Хотя магнитуда была сравнительно небольшой — 6,8, для королевства она оказалась фатальной. Из-за этого сейсмологи занесли землетрясение в Марокко в список 15 самых смертоносных в XXI веке. Те, кто оказался на первых строчках этого пугающего рейтинга, ужасают размахом своих последствий.
Турция / Сирия
Когда: 6 февраля 2023 года
Магнитуда: 7,8
Сколько погибло: более 59 тысяч человек
Одно из самых смертоносных землетрясений произошло в этом году на юго-востоке Турции. Если говорить точнее, их было два — эпицентр первого (магнитуда 7,8) находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, а второго (магнитуда 7,5) — в районе Экинёзю в Кахраманмараше. После землетрясения специалисты зафиксировали несколько тысяч повторных толчков, магнитуда самого сильного — 6,7.
Первое землетрясение (в Газиантепе) стало одним из мощнейших на территории Турции и мощнейшим в мире с августа 2021 года (землетрясение на Южных Сандвичевых островах магнитудой 6,9). Оно ощущалось в 11 турецких провинциях. Из-за подземных толчков образовались небольшие волны цунами, их зафиксировали у побережья Фамагусты (Кипр), ущерба они не нанесли. Помимо Турции и Сирии, землетрясение ощущалось также в Ливане, Ливии, Грузии, Армении, Израиле и на Кипре. Незначительные толчки зафиксировали также на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (Украина). Датский геологический институт сообщил, что толчки зарегистрировали на сейсмографах в Гренландии. Землетрясение нанесло ущерб на территории в
В 11 провинциях Турции погибли
В Сирии погибли по меньшей мере 8476 человек, пострадали более
В Ливане подземные толчки чувствовались около 40 секунд, многие люди вышли на улицы или уехали на автомобилях от зданий. Землетрясение повредило
Толчки ощущались и на Кипре: в Никосии обрушилась стена жилого дома, повредив два близлежащих автомобиля. В Ираке незначительные повреждения получили некоторые здания в Эрбиле, а цитадель города была серьезно повреждена. В Египте подземные толчки сильнее всего ощущались в Каире. Трещина длиной 20 метров появилась на корнише в Александрии.
Кашмир, Пакистан / Индия / Китай
Когда: 8 октября 2005 года
Магнитуда: 7,6
Сколько погибло: 87,3 тысячи человек
Землетрясение в Кашмире (спорная территория между Пакистаном, Индией и Китаем) вызвало смещение Евразийской и Индийской тектонической плит. Первая надвигается на вторую со скоростью 8 сантиметров в год, что привело к образованию Гималаев. Землетрясение произошло на глубине 26 километров. Из-за смещения плит разверзлась гигантская щель длиной 100 километров, вдоль которой разрушило практически все сооружения. Сила толчков составила 7,6 — по данным спутникового наблюдения, в результате землетрясения увеличилась высота некоторых из Гималайских гор.
Землетрясение вызвало крупные разрушения в северо-восточном Пакистане, Афганистане и в северной Индии. Почти полностью (более 70%) разрушена столица Азад-Кашмира — Музаффарабад, погибли 11 тысяч его жителей, разрушен жилой комплекс Margalla Towers. Многочисленные деревни, по показаниям очевидцев, были буквально стерты с лица земли, полностью разрушен город Балакот, серьезно пострадали Гархи Хабибулл и Равалакот. В Индии разрушено 1500 домов в Ури, более 1100 домов в штате Джамму и Кашмир, разрушен форт Моти-Махал в Кашмире, поврежден главный минарет мечети Хазратбал.
Подтвержденное пакистанским правительством число погибших составляет 86 тысяч человек, по неподтвержденным данным — до 100 тысяч человек, кроме того, в Индии жертвами стали 1350 человек. Землетрясение в Кашмире стало самым тяжелым в Южной Азии за последние 100 лет. Всего разрушено 32 тысячи зданий. Без крова осталось 4 миллиона человек. Финансовый ущерб Пакистана составил 12 миллиардов долларов.
Сычуань, Китай
Когда: 12 мая 2008 года
Магнитуда: 7,9
Сколько погибло: 87,6 тысячи человек
Одно из самых разрушительных землетрясений в новейшей истории Китая произошло в провинции Сычуань. Эпицентр зафиксировали в 75 километрах от столицы провинции — города Чэнду. Землетрясение ощущалось в Пекине и Шанхае — там тряслись офисные здания, после чего началась эвакуация. Толчки ощущали в Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, Непале, Монголии и России.
В результате стихийного бедствия погибли 87,6 тысячи человек, более 370 тысяч получили ранения. Полностью разрушены 5,36 миллиона зданий, свыше 21 миллиона повреждены. Миллионы местных жителей остались без крыши над головой. Общий экономический ущерб от землетрясения оценили в 86 миллиардов долларов.
Люди продолжали гибнуть и после землетрясения — оползнями засыпало спасателей и рабочих, которые пытались отремонтировать дороги в наиболее пострадавших районах. Дороги были забиты машинами, оставшиеся без крова люди ночевали на улицах и в парках. Из-за оползней у дамб скопилось много воды, а подземные толчки привели к тому, что в конструкции одной из них — у электростанции Ципинпу — образовались глубокие трещины. Если бы случился прорыв, то вода могла уничтожить целый город Дуцзянянь. Угрозу удалось отвести с помощью экстренных мер — почти 2 тысячи солдат ремонтировали дамбу.
Спустя неделю после землетрясения жители Китая в знак траура замерли в тишине на три минуты. Миллионы машин остановились, а все горожане склонили головы, чтобы почтить память погибших.
Землетрясение произошло всего за несколько месяцев до Олимпийских игр в Пекине. Эстафету Олимпийского огня приостановили в память о погибших в этом стихийном бедствии людей, а школьник Линь Хао, спасший двух своих товарищей из-под развалин, получил право вынести флаг Китая на церемонии открытия вместе с баскетболистом Яо Мином.
Суматра, Индонезия
Когда: 26 декабря 2004 года
Магнитуда: 9,1–9,3
Сколько погибло: от 225 до 300 тысяч человек
Одно из самых крупных в истории Индийского океана подводных землетрясений произошло после столкновения Индийской, Бирманской и Австралийской литосферных плит. Магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составляла от 9,1 до 9,3, оно стало самым мощным с 1964 года (землетрясение на Аляске магнитудой 9,2) и вторым по силе с 1960 года (землетрясение в Вальдивии, Чили, магнитудой 9,5). Эпицентр располагался на глубине около 20 километров под дном океана, примерно в 200 километрах к западу от северной оконечности острова Суматра (Индонезия). Протяженность очага землетрясения составила более тысячи километров.
Из-за сильных толчков ось вращения Земли резко сместилась на три сантиметра, а сутки уменьшились на три микросекунды. Резкое смещение океанской плиты деформировало поверхность дна океана, это спровоцировало появление цунами. Затем последовал второй толчок магнитудой 7,3, который образовал вторую волну цунами. В дальнейшем землетрясения в этом регионе происходили практически ежедневно в течение нескольких недель с довольно высокой магнитудой порядка 5–6.
Возникшие цунами обрушились на острова Суматра и Ява (Индонезия), а через 10–20 минут добрались до Андаманских и Никобарских островов. Через полтора часа гигантские волны затопили побережье Таиланда, через два часа — Шри-Ланку, восточное побережье Индии, Бангладеш и Мальдивские острова. На Мальдивах высота волны не превышала двух метров, но сами острова подняты над поверхностью океана не так высоко, поэтому две трети территории столицы островного государства — Мале — оказались под водой. Через шесть часов волна дошла до восточного побережья Африки. За восемь часов она прошла Индийский океан, а за сутки, впервые в истории наблюдения волн, цунами обогнуло весь Мировой океан. Даже на Тихоокеанском побережье Мексики высота волны составила 2,5 метра.
Собственно, именно цунами привело к огромным разрушениям и большому количеству погибших. Больше всего пострадало побережье Индонезии. Прибрежные города и деревни стерло с лица земли, три четверти западного побережья Суматры полностью уничтожило. В Таиланде основной удар стихии приняли на себя острова Пхукет и Пхи-Пхи, а также материковая часть страны в Пханг-Нге и Краби. На Пхукете из-за волн погибли несколько сотен туристов и местных, а Пхи-Пхи на время почти полностью скрылся под водой и превратился в братскую могилу для тысячи человек. Гигантские волны привели к массовой гибели людей в Малайзии, Шри-Ланке, Мьянме и Бангладеш. Цунами захлестнуло Йемен и Оман, северо-восточные районы Сомали и даже город Порт-Элизабет в ЮАР, находящийся почти в 7 тысячах километров от эпицентра землетрясения. Жертвами стихии на восточном побережье Африки стали сотни человек.
Общее число жертв землетрясения и цунами до сих пор точно неизвестно, поскольку многих попросту унесло водой в океан. По различным данным, количество погибших составляет от 225 до 300 тысяч человек. В результате цунами 1,6 миллиона человек пришлось покинуть свои дома. После этой природной катастрофы в марте 2013 года ввели в эксплуатацию Систему предупреждения о цунами, которой занимаются региональные центры слежения в Австралии, Индии и Индонезии.
Порт-о-Пренс, Гаити
Когда: 12 января 2010 года
Магнитуда: 7,0
Сколько погибло: 312 тысяч человек
12 января 2010 года на Гаити произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 7,0 — эпицентр находился примерно в 25 километрах к юго-западу от Порт-о-Пренса, столицы островного государства. После основного толчка последовала длинная серия афтершоков, четырнадцать из которых имели магнитуду от 5,0 до 5,9. Подземные толчки сильной интенсивности зафиксировали в районе столицы и близлежащих пригородов. Землетрясение ощущалось на большой территории Карибского моря, включая Кубу, Ямайку, Венесуэлу, Пуэрто-Рико и соседнюю Доминиканскую Республику.
Землетрясение на Гаити — одно из самых больших по количеству погибших. В мировой истории оно уступает только землетрясению в Шэньси (Китай) в 1556 году — там погибло 830 тысяч человек. По данным американского Агентства по мониторингу геофизических явлений, на Гаити погибли 316 тысяч человек — это одно из самых катастрофических природных явлений XXI века.
Многие ключевые здания в Порт-о-Пренсе были разрушены: Национальный дворец, штаб-квартира Национальной ассамблеи Гаити, собор, главная тюрьма, штаб миротворческой Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ), Министерство финансов, Дворец правосудия, некоторые школы и университеты, а также диспетчерская вышка международного аэропорта Туссен-Лувертюр. 60% медицинских учреждений на острове исчезли, разрушилась большая часть инфраструктуры, что привело к проблемам с распределением гуманитарной помощи. По данным Красного Креста, более трех миллионов человек получили ранения или лишились жилья.