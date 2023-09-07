Экипаж с новосибирцем на борту высадился в Австралии после нападения акул

Путешественники, на катамаран которых напали акулы, высадились в Австралии. На борту был новосибирец Станислав Березкин. Путешествие собираются продолжить на другом судне.
— Путешественники прибыли в Австралию. Сейчас едут уже в Брисбен, они высадились в полутора часах езды от него. Прибудут туда, после смогут купить местные сим-карты. Они хотят продолжить путешествие, скорее всего, это будет не надувное судно. Все настроены на то, чтобы не заканчивать экспедицию, — рассказала НГС Анна Косихина, пресс-секретарь томского отделения РГО.
Как ранее стало известно НГС, на катамаран путешественников в Тихом океане напали акулы. Они сильно прокусили левый и правый баллоны, из-за этого потерялась координация, а задняя часть судна начала уходить под воду.
Кругосветная экспедиция началась 1 июля 2021 года в городе Кронштадт, на борту находились Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и Винсент Томас Этьен. На судно и раньше нападали акулы, но укусы были незначительные: дыры удавалось залатать.
В инциденте путешественники не пострадали, но как рассказал, Евгений Ковалевский австралийским журналистам, они немного в шоке.
Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых из Новосибирска, они закончили свою трехлетнюю кругосветку и отправились назад в Россию.