Экипаж с новосибирцем на борту высадился в Австралии после нападения акул

— Путешественники прибыли в Австралию. Сейчас едут уже в Брисбен, они высадились в полутора часах езды от него. Прибудут туда, после смогут купить местные сим-карты. Они хотят продолжить путешествие, скорее всего, это будет не надувное судно. Все настроены на то, чтобы не заканчивать экспедицию, — рассказала НГС Анна Косихина, пресс-секретарь томского отделения РГО.