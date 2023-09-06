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СрочноВ пятиэтажке произошел пожар — фоторепортаж
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Жителей загоревшейся пятиэтажки разместят в гимназии № 12 — одна из семей не сможет вернуться в дом

Квартиры на пятом этаже подтоплены

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Из горящего здания эвакуировали 30 человек

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В Новосибирске для жильцов пострадавшей от пожара пятиэтажки во 2-м Краснодонском переулке подготовили пункт временного пребывания. Новосибирцев готовы расположить в гимназии № 12.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, сейчас за временным размещением обратилась одна семья. Квартиры в пятиэтажке не пострадали, но есть частичное обрушение кровли.

— Горела кровля многоквартирного пятиэтажного дома, 2-й Краснодонский переулок, 7. Пожар локализован в 19:20. Полностью пожарные планируют завершить работы к 20:30. Квартиры от пожара не пострадали, частично есть обрушение кровли. Все службы находятся на месте, ситуация под контролем, — сообщил глава Калининского района Новосибирска Герман Шатула.

В пресс-службе правительства Новосибирской области добавили, что ликвидация последствий пожара и организация помощи взяты на контроль. В правительстве добавили, что квартиры на пятом этаже подтоплены.

Сегодня, 6 сентября, вечером в Калининском районе загорелась крыша одного из зданий. НГС собрал всю имеющуюся информацию в онлайн-трансляции.

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