Жителей загоревшейся пятиэтажки разместят в гимназии № 12 — одна из семей не сможет вернуться в дом

В пресс-службе правительства Новосибирской области добавили, что ликвидация последствий пожара и организация помощи взяты на контроль. В правительстве добавили, что квартиры на пятом этаже подтоплены.

Сегодня, 6 сентября, вечером в Калининском районе загорелась крыша одного из зданий. НГС собрал всю имеющуюся информацию в онлайн-трансляции.