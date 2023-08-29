Волонтеры «ЛизыАлерт» срочно поехали в лес в Искитимский район — там пропала 44-летняя женщина

Сегодня утром, 29 августа, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» срочно отправились в лес Искитимского района.
Волонтерам поступила заявка о пропажи 44-летней Доминой Ольги, которая ушла вчера в лес и не вернулась. Женщина ночь провела не дома.
Проживает Ольга в поселке Факел Революции Быстровского сельсовета Искитимского района.
В Новосибирской области ищут 76-летнюю Галину Семину (Семенову). Сибирячка пропала в СНТ «Обские зори» в деревне Усть-Тула Болотнинского района. Указано, что возможна потеря памяти.