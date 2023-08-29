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Волонтеры «ЛизыАлерт» срочно поехали в лес в Искитимский район — там пропала 44-летняя женщина

Ольга провела в лесу уже ночь

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Волонтеры начали поиск в 10 утра

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Сегодня утром, 29 августа, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» срочно отправились в лес Искитимского района.

Волонтерам поступила заявка о пропажи 44-летней Доминой Ольги, которая ушла вчера в лес и не вернулась. Женщина ночь провела не дома.

Проживает Ольга в поселке Факел Революции Быстровского сельсовета Искитимского района.

В Новосибирской области ищут 76-летнюю Галину Семину (Семенову). Сибирячка пропала в СНТ «Обские зори» в деревне Усть-Тула Болотнинского района. Указано, что возможна потеря памяти.

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