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Сибирячка протащила орущего ребенка по тротуару и пнула его в спину — видео от очевидцев

Снимавшая происходящее девушка пригрозила вызвать полицию

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Мальчик сильно кричал

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В Новосибирске на видео попало жестокое обращение с ребенком на улице Красноярской. Свидетельницей происходящего и автором ролика стала местная жительница.

— Я не знаю, кто это. Я просто услышала крики ребенка, пока у самой сын спал. Это под моим окном происходило. Я кричала ей, чтобы она перестала. Она несколько раз его ударила. Я не успела сразу снять, — отметила читательница НГС.

На видео женщина сначала тащит орущего ребенка за руку, а когда он падает, она пинает его в спину, поднимает и тащит дальше.

Автор видео уточнила, что хоть и пригрозила женщине полицией, но не обратилась туда. Автор ролика надеется, что публикация на НГС привлечет внимание сотрудников МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

На прошлой неделе новосибирцы сообщили о мужчине, который ремнем жестко избил ребенка.

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