Сибирячка протащила орущего ребенка по тротуару и пнула его в спину — видео от очевидцев

В Новосибирске на видео попало жестокое обращение с ребенком на улице Красноярской. Свидетельницей происходящего и автором ролика стала местная жительница.
— Я не знаю, кто это. Я просто услышала крики ребенка, пока у самой сын спал. Это под моим окном происходило. Я кричала ей, чтобы она перестала. Она несколько раз его ударила. Я не успела сразу снять, — отметила читательница НГС.
На видео женщина сначала тащит орущего ребенка за руку, а когда он падает, она пинает его в спину, поднимает и тащит дальше.
Автор видео уточнила, что хоть и пригрозила женщине полицией, но не обратилась туда. Автор ролика надеется, что публикация на НГС привлечет внимание сотрудников МВД.
На прошлой неделе новосибирцы сообщили о мужчине, который ремнем жестко избил ребенка.