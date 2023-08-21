Наказал сына за то, что сбежал на детскую площадку: новосибирцы сообщили о мужчине, который избил ребенка

Новосибирцы сообщили о мужчине, который ремнем жестко избил ребенка. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
В посте говорится, что инцидент произошел на детской площадке в поселке Плановом в Советском районе Новосибирска.
— В поселке Плановом отец очень жестко решил наказать сына, который уехал на детскую площадку без спроса на велосипеде, он был пьян, матерился, бил и унижал ребенка. А также кричал: «Я тебя сдам в детский дом, откуда и забрал», — сообщают очевидцы в телеграм-канале.
В посте также отмечено, что видео с избиением ребенка местные жители уже отправили в полицию.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию и прокомментируют инцидент позже.
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором запечатлено, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись, на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.