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Тема дняТрехлетний мальчик погиб в Новосибирске
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Наказал сына за то, что сбежал на детскую площадку: новосибирцы сообщили о мужчине, который избил ребенка

По словам местных жителей, инцидент произошел в поселке Плановом

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Инцидент попал на видео

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Новосибирцы сообщили о мужчине, который ремнем жестко избил ребенка. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В посте говорится, что инцидент произошел на детской площадке в поселке Плановом в Советском районе Новосибирска.

— В поселке Плановом отец очень жестко решил наказать сына, который уехал на детскую площадку без спроса на велосипеде, он был пьян, матерился, бил и унижал ребенка. А также кричал: «Я тебя сдам в детский дом, откуда и забрал», — сообщают очевидцы в телеграм-канале.

В посте также отмечено, что видео с избиением ребенка местные жители уже отправили в полицию.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию и прокомментируют инцидент позже.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором запечатлено, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись, на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.

Обновлено:

— По сведениям, опубликованным в средствах массовой информации, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе МВД по НСО.

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Мужчина избил ребенкаПолицияНовосибирск
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