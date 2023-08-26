Ураган опрокинул дерево на новосибирца в Ленинском районе: его спасение попало на видео

Порывистый ветер пятницы, 25 августа привел к ряду происшествий в Новосибирске. В частности, на улице Ударной на мужчину упало дерево, прижав новосибирца к бетонной плите.
— По поступившему обращению оперативному дежурному МАСС, мужчину зажало между деревом и бетонной плитой. Спасатели МАСС деблокировали мужчину
В сводке МАСС за минувшие сутки значатся и другие инциденты, связанные со шквалистым ветром. Аварийные деревья падали на улицах Бориса Богаткова и Танкистов, Фабричной (задев автомобиль) и в микрорайоне Горский. Часть крыши здания на Красном проспекте опасно нависла над тротуаром, ее пришлось демонтировать.
Напомним, на Новосибирск накануне обрушился ураган. Из-за сильного ливня многие улицы города затопило. А в Дзержинском районе ветер повалил деревья и оборвал провода, из-за чего многие дома остались без света, а на дорогах образовались пробки.