freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 94.71
eur 102.26
СрочноСуд обязал подрядчика починить Димитровский мост
Все новости
Все новости

Ураган опрокинул дерево на новосибирца в Ленинском районе: его спасение попало на видео

Пострадавшего вызволяли спасатели МАСС

203

Спасенного передали медикам

Поделиться

Порывистый ветер пятницы, 25 августа привел к ряду происшествий в Новосибирске. В частности, на улице Ударной на мужчину упало дерево, прижав новосибирца к бетонной плите.

— По поступившему обращению оперативному дежурному МАСС, мужчину зажало между деревом и бетонной плитой. Спасатели МАСС деблокировали мужчину 1955 г. р. и передали врачам скорой помощи, — сообщили в МАСС Новосибирска 26 августа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вызволение мужчины

Видео: МАСС

В сводке МАСС за минувшие сутки значатся и другие инциденты, связанные со шквалистым ветром. Аварийные деревья падали на улицах Бориса Богаткова и Танкистов, Фабричной (задев автомобиль) и в микрорайоне Горский. Часть крыши здания на Красном проспекте опасно нависла над тротуаром, ее пришлось демонтировать.

Напомним, на Новосибирск накануне обрушился ураган. Из-за сильного ливня многие улицы города затопило. А в Дзержинском районе ветер повалил деревья и оборвал провода, из-за чего многие дома остались без света, а на дорогах образовались пробки.

По теме

УраганШквалистый ветерСтихияСильные порывы ветра
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter