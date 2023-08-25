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Поваленные деревья и оборванные провода: на Новосибирск обрушился ураган

Последствия бури еще устраняют

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Без электричества остались десятки домов

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На Новосибирск вечером 25 августа обрушился ураган. Из-за сильного ливня многие улицы города затопило. А в Дзержинском районе ветер повалил деревья и оборвал провода, из-за чего многие дома остались без света, а на дорогах образовались пробки.

— Ехала вечером по улице Волочаевской после бури, ветер снес деревья, и они рухнули на провода, из-за этого остановились трамваи. Также одно дерево упало на машину. На тот момент ремонтная бригада чинила провода на перекрестке с проспектом Дзержинского, — рассказала читательница НГС Татьяна.

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Видео: читательница НГС Татьяна

Глава района Александр Рудских выехал на улицу Волочаевскую для контроля устранения последствий урагана. Как сообщил глава района в телеграм-канале «Дзержинский район в деталях», на улице восстановили автомобильное движение по двум полосам. МКУ «Дзержинка», аварийные бригады ГЭТ и РЭС продолжают расчистку трамвайных путей от упавших веток.

Ранее синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске. По данным специалистов, ожидается теплая, но пасмурная погода.

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