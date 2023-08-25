Местами дожди и сильный ветер, но будет и +26 градусов: прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске. По данным специалистов, ожидается теплая, но пасмурная погода.
В субботу, 26 августа, в Новосибирске ожидается днем переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ночью возможны небольшой дождь, столбик термометра покажет +11…+13 градусов. Ветер западный 6–9 м/с, с порывами до 16 м/с.
В воскресенье, 27 августа, днем ожидается пасмурная с пояснениями погода, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в городе составит +21…+23 градуса, ночью +10…+12 градусов. Ветер южный 3–8 м/с.
В понедельник, 28 августа, возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ночью столбик термометра покажет +14…+16 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с.
Ранее НГС публиковал уточненный прогноз погоды на 1 сентября. Возможно, в День знаний воздух в Новосибирске прогреется до +21 градуса.