Борт расплавился и разлетелся на куски. Первые кадры обломков разбившегося самолета Пригожина

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Известно, что бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всё самое важное мы собираем в режиме онлайн.
Корреспонденты MSK1.RU и «Фонтанки» работают на месте крушения Embraer-135 и сообщают, что там происходит прямо сейчас. Появились первые кадры разбившегося бизнес-джета.
Как сообщили корреспонденты MSK1.RU, от борта практически ничего не осталось. На месте крушения лежит обгоревшая кабина самолёта, а в нескольких километрах от нее — обломки фюзеляжа.
На месте падения самолета сейчас работают сотрудники спецслужб: Следственный комитет, ФСБ и полиция. Они ходят с фонариками - осматривают и патрулируют территорию.
Недалеко от места крушения самолета разбили штаб, где находятся оперативники. По периметру установили прожекторы.
Напомним, два месяца назад, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».
Вечером в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer в Тверской области возле населенного пункта Куженкино. На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. СК возбудил уголовное дело.