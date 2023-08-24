Борт расплавился и разлетелся на куски. Первые кадры обломков разбившегося самолета Пригожина

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Известно, что бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всё самое важное мы собираем в режиме онлайн.

