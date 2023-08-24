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СрочноМомент крушения самолета Пригожина попал на видео
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Крушение самолета Пригожина

Эксперт назвал возможные причины крушения самолета Пригожина под Тверью. Взрыв на борту не исключен

Первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления

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Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его падение попало на видео. Проанализировав его, Владимир Попов, авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.

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Видео: «Фонтанка.ру»

— У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элементом плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления. Вторая теоретическая причина — падение скорости спровоцировано помпажем двигателя, — говорит Владимир Попов.

Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.

Очевидцы говорят, что слышали хлопки в воздухе. Такие хлопки характерны при помпаже.

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Видео: Городские порталы

— Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло 30–40 минут, например, могли документы оформлять и разговориться с кем-то, это же частный самолет. А когда обнаружили режим сваливания, резко увеличили обороты, — говорит авиаэксперт. — Тут и происходит хлопок, потому что резко обороты начинают расти, а скорость не соответствует — происходит запирание: двигатель будто бы захлебывается от избытка или недостатка воздуха. Эти очень громкие звуковые воздушные — помпажные — удары могут достигать такой силы, что разрушаются конструкции двигателя — вал движется от повышенных вибраций, бывает, даже отлетают лопатки.

Третья возможная причина — взрыв.

— Видите, я веду к техническим неполадкам. Но не исключаю и аварийную ситуацию, вызванную терактом на борту. Только говорить о взрыве можно будет, если на земле обнаружат длительный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета минимум за 800–1000 метров от места крушения. То есть на большой высоте что-то разрушилось, а потом уже падала основная часть. Судя по съемке, которая сейчас доступна, самолет упал компактно и оставшееся топливо догорало на земле.

Посмотрите на видео: лайнер, как сухой лист, описывает фюзеляжем небольшой радиус, а сам вертикально продолжает падать. Шлейф, который следует за ним: его сначала не видно вовсе, потом он появляется — светлый, как облака. Такой шлейф возникает при разрушении топливной системы — когда керосин выливается в воздухе, он таким вот дымком распыляется, а не возгорается, как правило. На земле горит то, что осталось от топлива.

Пока я делаю вывод, что причина — помпаж или отказ какой-то системы, которая привела к падению скорости, а на нее летчики либо не успели отреагировать вовремя, либо вообще не могли ничего с этим сделать.

По факту «авиационного происшествия в Тверской области» Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следствие рассматривает как минимум три версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Это «внешнее воздействие», техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом вечером 23 августа сообщает РБК со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».

По данным «Фонтанки», в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

КрушениеЕвгений ПригожинКрушение бизнес-джетаБизнес-джет упал
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