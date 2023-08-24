Эксперт назвал возможные причины крушения самолета Пригожина под Тверью. Взрыв на борту не исключен

По факту «авиационного происшествия в Тверской области» Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».



Следствие рассматривает как минимум три версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Это «внешнее воздействие», техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом вечером 23 августа сообщает РБК со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».



По данным «Фонтанки», в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.