Эксперт назвал возможные причины крушения самолета Пригожина под Тверью. Взрыв на борту не исключен

Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его падение попало на видео. Проанализировав его, Владимир Попов, авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.
— У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элементом плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления. Вторая теоретическая причина — падение скорости спровоцировано помпажем двигателя, — говорит Владимир Попов.
Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.
Очевидцы говорят, что слышали хлопки в воздухе. Такие хлопки характерны при помпаже.
— Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло
Третья возможная причина — взрыв.
— Видите, я веду к техническим неполадкам. Но не исключаю и аварийную ситуацию, вызванную терактом на борту. Только говорить о взрыве можно будет, если на земле обнаружат длительный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета минимум за
Посмотрите на видео: лайнер, как сухой лист, описывает фюзеляжем небольшой радиус, а сам вертикально продолжает падать. Шлейф, который следует за ним: его сначала не видно вовсе, потом он появляется — светлый, как облака. Такой шлейф возникает при разрушении топливной системы — когда керосин выливается в воздухе, он таким вот дымком распыляется, а не возгорается, как правило. На земле горит то, что осталось от топлива.
Пока я делаю вывод, что причина — помпаж или отказ какой-то системы, которая привела к падению скорости, а на нее летчики либо не успели отреагировать вовремя, либо вообще не могли ничего с этим сделать.