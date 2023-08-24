Обнаружены тела 8 погибших, все сильно обгорели: всё, что известно о крушении самолета Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Embraer Legacy. По информации МЧС России, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Также известен бортовой номер самолета — RA-02795. Его связывают с Евгением Пригожиным. Рассказываем всё, что известно на данный момент об авиакатастрофе.
По данным МЧС России, бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров числился и сам глава ЧВК «Вагнер».
— Начато расследование катастрофы самолета Embraer, — заявили в ведомстве.
Однако находился ли Евгений Пригожин на борту, достоверно не известно.
В пресс-службе правительства Тверской области подтвердили, что потерпевший крушение самолет был гражданским.
— 23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС, — сообщает пресс-служба. — Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется.
В Росавиации заявили, что разбившийся в Тверской области самолет принадлежал ООО «МНТ-АЭРО», специализирующемуся на бизнес-перевозках. Также в ведомстве отметили, что создана специальная комиссия, которая займется расследованием катастрофы.
— Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования, — говорится в сообщении ведомства. — На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей черных ящиков.
По факту крушения Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного
— На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы, — говорится в сообщении.
По данным портала Planespotters.net, в сентябре 2020 года этот Embraer Legacy приобрела компания Wagner Group. При этом с 2019 года он находится под американскими санкциями из-за связи с Евгением Пригожиным. Сам глава ЧВК «Вагнер» раньше отрицал свою связь с этим самолетом.
— Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею. Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду, — передавала слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд», комментируя информацию СМИ о том, что в июле 2021 года спецслужбы США рекомендовали правительствам африканских стран не принимать и не обслуживать борт Пригожина.
На момент публикации известно, что на месте крушения обнаружены тела восьми погибших пассажиров. Практически все сильно обгорели, поэтому для установления их личностей, скорее всего, понадобится экспертиза ДНК.
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