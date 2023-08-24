Обнаружены тела 8 погибших, все сильно обгорели: всё, что известно о крушении самолета Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Embraer Legacy. По информации МЧС России, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Также известен бортовой номер самолета — RA-02795. Его связывают с Евгением Пригожиным. Рассказываем всё, что известно на данный момент об авиакатастрофе.

