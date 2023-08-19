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В Новосибирской области вандалы закрасили памятники на кладбище — следователи начали проверку

Видео с места инцидента появились в Сети

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Жители Оби пожаловались, что дети оскверняют могилы на местном кладбище

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В Новосибирской области следователи начали проверку после сообщений о вандализме на кладбище в городе Оби. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также проверить иные сообщения о противоправных действиях несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Видео с фактом вандализма появилось в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа. На нем видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на столик одной из могил. Второй ребенок смеется и снимает всё это на камеру.

В начале августа новосибирская полиция начала проверку после сообщений о вандализме на кладбище в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском.

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МогилыОсквернение кладбищаНовосибирская область
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