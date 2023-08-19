В Новосибирской области вандалы закрасили памятники на кладбище — следователи начали проверку

В Новосибирской области следователи начали проверку после сообщений о вандализме на кладбище в городе Оби. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также проверить иные сообщения о противоправных действиях несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Видео с фактом вандализма появилось в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа. На нем видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на столик одной из могил. Второй ребенок смеется и снимает всё это на камеру.
В начале августа новосибирская полиция начала проверку после сообщений о вандализме на кладбище в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском.